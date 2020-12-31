استراتيجية الخارجية السودانية تمنح أولوية لتطوير العلاقات مع مصر

وقال السفير محمد شريف، فى مؤتمر صحفى لوزارة الخارجية السودانية اليوم الخميس، إن الاستراتيجية تهدف إلى خدمة مصالح السودان القومية وترسيخ مبادئ حسن الجوار والابتعاد عن سياسة المحاور، وتمنح أولوية خاصة للعلاقات مع المجموعتين العربية والأفريقية.
وأوضح أن الاستراتيجية ستصدر فى ثلاثة فصول رئيسية، تتضمن كتابا تعريفيا مفتوحا سيتاح للجميع حول العمل الخارجى بصفة عامة ومجالات عمل الوزارة، وستتم ترجمته وسيتاح للإطلاع عليه من الجميع، والجزء الثانى عبارة عن مرجع شامل لعلاقات السودان الثنائية مع الدول الأخرى فى كافة أوجهها، السياسية والاقتصادية والقنصلية، بالإضافة إلى العلاقات مع المنظمات والتجمعات الاقليمية والدولية، بالإضافة إلى القضايا الدولية والإقليمية الراهنة.
وأضاف أن الفصل الثالث، يتناول العمل المؤسسى والاستراتيجى، وإعادة هيكلة الوزارة، من حيث ترشيد الانفاق مع الكفاءة والعائد على كل المستويات فى مجالات العمل، والاستجابة لتطلعات الشعب السودانى وخدمة قضاياه.
وأشار إلى أن الاستراتيجية سيتم تدشينها فى مؤتمر أو احتفال كبير، خلال شهر يناير المقبل، يُقام لمدة يومين، تحت رعاية رئيس وزراء السودان الدكتور عبد الله حمدوك.
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