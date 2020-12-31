الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقى يؤكدان الالتزام بدعم السودان

جدة - نرمين السيد - جدد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى موسى فكى والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش تأكيد التزامهما بمواصلة مساعدة حكومة وشعب السودان فى تكريس المكاسب المحققة فى عملية السلام وتطبيق خطة العمل الوطنية لحماية المدنيين.





وأشار فكى وجوتيريش، فى بيان صحفى مشترك اليوم، إلى قرارين صادرين من كل من مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقى يوم 30 نوفمبر 2020، ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فى 22 ديسمبر، بشأن إنهاء ولاية العملية المختلطة للاتحاد الأفريقى والأمم المتحدة فى دارفور (يوناميد).

ودعا رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى والأمين العام للأمم المتحدة جميع الأطراف السودانية إلى ضمان الخفض التدريجى المنظم والآمن لليوناميد خلال الأشهر الستة المقبلة وفترة تصفيتها اللاحقة.