الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقى يؤكدان الالتزام بدعم السودان

وأشار فكى وجوتيريش، فى بيان صحفى مشترك اليوم، إلى قرارين صادرين من كل من مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقى يوم 30 نوفمبر 2020، ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فى 22 ديسمبر، بشأن إنهاء ولاية العملية المختلطة للاتحاد الأفريقى والأمم المتحدة فى دارفور (يوناميد).
ودعا رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى والأمين العام للأمم المتحدة جميع الأطراف السودانية إلى ضمان الخفض التدريجى المنظم والآمن لليوناميد خلال الأشهر الستة المقبلة وفترة تصفيتها اللاحقة.
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