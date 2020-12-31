الحكومة اليمنية تحمل إيران مسؤولية قصف مطار عدن

جدة - نرمين السيد - ووصف عبد الملك قصف المطار بأنه "هجوم غادر وجبان" و"حادث إرهابى غير مسبوق فى تاريخ البلاد والمنطقة"، مضيفا أن النتائج الأولية للتحقيقات تشير إلى وقوف جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) وراء الاعتداء الذى خلف 25 قتيلا و110 جرحى على الأقل.

وأكد أن الهجوم نفذ باستخدام صواريخ موجهة، مضيفا وأن هناك معلومات استخباراتية وأمنية تفيد بأن "خبراء إيرانيين كانوا يعدون خلال الأشهر الماضية لمثل هذه الأعمال".

وحذر عبد الملك من أن استهداف الحكومة هو استهداف للسلام، وتابع أن الهجوم على مطار عدن يمثل رسالة واضحة من الحوثيين إلى الشعب اليمنى والمجتمع الدولى مفادها بأن الجماعة "مجرد أدوات لدى إيران وليست جادة فى السلام".

وقال: "بالنسبة لنا كيمنيين أمر واضح من سنوات: هذه الجماعة التى قوضت الدولة ووصلت إلى أن تقتل حتى النساء فى البيوت وتفجير البيوت وتهديد الملاحة الدولية واستهداف المنشآت الاقتصادية ارتكبت أفعالا تفوق الوصف وكان منها حادث الأمس".