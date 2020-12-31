بريطانيا تسجل رقما قياسيا بعدد الإصابات اليومية بكورونا بأكثر من 55 ألف...

أعلنت بريطانيا تسجيل رقما قياسيا بعدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد عند 55,892، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.
وأعلنت بريطانيا تسجيل 964 وفاة جديدة خلال 24 ساعة.
وفى وقت سابق وجدت دراسة لهيئة الصحة العامة البريطانية أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا التى تجتاح لندن وجنوب شرق البلاد أكثرعدوى بنسبة 54 % من الأنواع الأخرى، ولكن يُعتقد أن المتغير الجديد للفيروس ليس أكثر خطورة أوأكثر فتكًا.
ووفقا لتقرير لصحيفة "ديلى ميل ابلريطانية" تم الكشف أن الأشخاص المصابين بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا هم أكثرعرضة بنسبة 54٪ لإصابة الآخرين بالمرض، ويُعتقد أن البديل الجديد هو الدافع وراء زيادة انتشار الفيروس في لندن وجنوب شرق وشرق إنجلترا على الرغم من انتشاره أيضًا في كمبريا.
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