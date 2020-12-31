فرنسا تعلن عن أول إصابة بسلالة كورونا المتحورة من سلالة جنوب أفريقيا 

أعلنت فرنسا عن أول إصابة بسلالة كورونا المتحورة "سلالة جنوب أفريقيا"، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.
وفى وقت سابق أعلنت فرنسا حشد 100 ألف فرد من الشرطة في ليلة رأس السنة الجديدة لتفريق الحفلات وفرض حظر تجول لمكافحة فيروس كورونا.
ويهدف هذا أيضا إلى وقف إحراق السيارات، وهو تقليد يحدث غالبا في الليلة الأخيرة من العام.
وأكدت فرنسا 2.6 مليون حالة إصابة بكوفيد-19، وهو خامس أعلى إجمالي في العالم، وأكثر من 64000 حالة وفاة.
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