تهديد للمستشفيات.. قرار هام لوزير الصحة اللبناني بشأن كورونا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن صدور قرار الإثنين القادم بتخفيض تصنيف المستشفيات التي لن تستقبل بدءا من اليوم مرضى كورونا على نفقة وزارة الصحة العامة وكافة الصناديق الضامنة.
وذكرت الوزارة في تعميم لها تم توزيعه علي كافة المستشفيات بأن المستشفي التي لم تلتزم بقرار التعبئة العامة ستقع تحت طائلة اتخاذ الإجراءات الجزائية بحقها وفق قانون التعبئة العامة النافذ.
وأشارت الوزارة الي انها أبلغت إدارة المستشفيات بوجوب تجهيز أسرة عناية خاصة لمرضى كورونا منذ بدء الجائحة، لافتة الي انها قدمّت من خلال اللجنة المشتركة مع الجيش اللبناني مساعدات لتلك المستشفيات.
والمحت الوزارة الي انها توافقت مع نقابة المستشفيات الخاصة على الحوافز المالية الإضافية المقررة واعتماد دفع فواتير مرضى كورونا من القرض المقدم من البنك الدولي بشكل دوري.
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