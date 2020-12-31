يعود للحضارة الآشولية.. السعودية تعلن عن كشف أثري جديد

أعلن وزير الثقافة السعودي ومحافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا عن اكتشاف اثري مهم، عثر عليه علماء سعوديون.
وذكر الوزير السعودي عبر صفحته الرسمية علي تويتر ان العلماء السعوديين عثروا على أدوات حجرية (فؤوس) تعود إلى فترة العصر الحجري القديم (الحضارة الآشولية) في شعيب الأدغم شرق منطقة القصيم.
وكان الرئيس التنفيذي لهيئة التراث السعودية الدكتور جاسر الحربش قد اعلن في وقت سابق عن اكتشاف فريق سعودي دولي مشترك لآثار أقدام لبشر وفيلة وحيوانات مفترسة حول بحيرة قديمة جافة على أطراف منطقة تبوك يعود تاريخها إلى أكثر من 120 ألف سنة من الآن.
وأكد أن هذا الاكتشاف الأثري الجديد والمهم يمثل الدليل العلمي الأول على أقدم وجود للإنسان على أرض الجزيرة العربية، كما أنه يقدم لمحة نادرة عن بيئة الأحياء أثناء انتقال الإنسان لهذه البقعة من العالم.
وبين الدكتور الحربش أنه وفقًا لنتائج المسح الأثري عُثر على آثار أقدام بشرية لسبعة أشخاص، وآثار لحوافر جمال وفيلة، وحيوانات من فصيلتي الوعول والبقريات، إضافة إلى حوالي 233 أحفورة، تُمثل بقايا عظمية للفيلة والمها.
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