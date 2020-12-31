داعش يعلن مسئوليته عن هجوم دير الزور ومقتل جنود سوريين

أعلن تنظيم داعش الإرهابي، اليوم الخميس، مسئوليته عن الهجوم على حافلة بطريق دير الزور- تدمر في سوريا أمس الأربعاء.

وقال التنظيم على حسابه بموقع "تليجرام"، إنه قتل 40 جنديا من الجيش السوري.

وكانت وكالة الأنباء السورية "سانا"، كشفت أمس الأربعاء، عن وقوع حادث إرهابي ببولمان على طريق دير الزور.

وذكرت الوكالة السورية في تقريرها أن التفجير تسبب في تدمير شديد في منطقة كباجب السورية، فضلا عن مقتل وإصابة جنود بالجيش ومدنيين.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، إن حصيلة قتلى الجيش السوري في تفجير حافلة على طريق دير الزور وصل إلى 37.