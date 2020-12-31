أكثر انتشارا.. البرازيل تعلن اكتشاف سلالة جديدة لـ كورونا

أعلنت السلطات الصحية في البرازيل، اليوم الخميس، اكتشاف سلالة جديدة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، قادرة على الانتشار بشكل أسرع.

وقالت السلطات الصحية في البرازيل وفق شبكة "سي ان ان برازيل" إنه من خلال التسلسل الجيني لمريضين، تم اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد.

وذكر معهد طب المناطق الحارة في جامعة ساوباولو أن الطفرة الجديدة لفيروس كورونا المستجد، ليست أكثر فتكا من غيرها، بل أسرع في الانتشار.

وأضاف المعهد أن هذا الاكتشاف يزيد من ضرورة الحفاظ على الرعاية الصحية للمصابين، وضرورة الحجر الصحي للقادمين من أوروبا فور عودتهم.

وطالبت السلطات الصحية البرازيلية بالحفاظ على التباعد الاجتماعي، وغسل اليدين، وتهوية المنازل بشكل جيد.