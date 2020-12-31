برفقة قوات بلاده.. ماكرون يقضي ليلة رأس السنة في دولة تشاد

أعلنت الرئاسة الفرنسية، الإليزيه، اليوم الخميس، قضاء الرئيس إيمانويل ماكرون ليلة رأس السنة برفقة قوات بلاده المتواجدة في تشاد بإفريقيا.

مع انطلاق حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في فرنسا، سعى الرئيس "إيمانويل ماكرون" إلى طمأنة المتلقين، مؤكدا أن اللقاحات آمنة.

وقال "ماكرون"، في سلسلة تغريدات على "تويتر"، إن اللقاح لن يكون إجباريًّا، مطالبًا بالثقة في الباحثين والأطباء الفرنسيين.

وأشار الرئيس الفرنسي، إلى أن المرحلة الأولى من عملية التطعيم تستهدف كبار السن، والعاملين في مجال الرعاية الصحية.

وأكد "ماكرون"، في تغريدة أخرى، أن اللقاح "مجانا" ويحصل على دعم حكومي كامل، مطالبًا بالفخر بمجال الرعاية الصحية.

وتبدأ باريس وعواصم أوروبية عدة، اليوم الأحد، حملة تطعيم واسعة ضد فيروس كورونا "كوفيد-19" باستخدام لقاح "فايزر-بيونتيك".

وذكر ماكرون في بداية حملة التطعيم ضد المرض "لدينا سلال جديد ضد الفيروس.. اللقاح".