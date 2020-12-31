بعد التعافي والعودة من ألمانيا.. أول نشاط رسمي للرئيس الجزائري.. فيديو

وقع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على قانون الموازنة المالية للبلاد لعام 2021، والذي سيدخل حيز التنفيذ مطلع شهر يناير المقبل.

ووفقًا لصحيفة "الشروق" الجزائرية، قال بيان مكتب الرئاسة، إنه حضر مراسم التوقيع رئيس الوزراء عبد العزيز جراد وعدد من كبار مسؤولي الدولة.

ويعد توقيع قانون الموازنة المالية لعام 2021، أحد الملفات المعلقة التي تنتظر الرئيس تبون، والذي عاد الثلاثاء أول من أمس إلى الجزائر، عقب سفره في رحلة علاجية من الإصابة بكورونا إلى ألمانيا.

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، عاد أول أمس الثلاثاء، إلى الجزائر بعد إنهاء رحلته العلاجية بألمانيا، عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

يأتي ذلك بعد شفائه من الفيروس، وإثارة المخاوف بشأن طول مدة إصابته ومكوثه في ألمانيا، ما أدى إلى ظهور إشاعات تتحدث عن وفاته.

وكان تبون توجه إلى ألمانيا في 28 أكتوبر الماضي، للعلاج بعد إصابته بفيروس كورونا.

وفي 13 ديسمبر، وجه الرئيس تبون، كلمة للجزائريين، مؤكدا أنه يتابع كل صغيرة وكبيرة في الجزائر.