تمويل سيارات جديدة ومستعملة تبدأ من 80 ألف ريال بدون تحويل راتب

يقدم عدد كبير من البنك تمويلات للسيارات بمميزات متنوعه، يبحث المواطنين السعوديين والمقيمين عن طرق تمويل سيارة مستعملة أ جديدة بقسط ميسر، ويقوم بنك الراجحي للسيارات بتمويل سيارة على فترة سداد طويلة، والقسط الشهري منخفض، فبنك الراجحي يقدم العديد من المنتجات التمويلية كتمويل شخصي وتمويل للمتقاعدين وشراء سيارة لعملاء البنك، ويتم ذلك في عدة خطوات وفق الشروط التي أن عليها البنك للحصول على سيارة.

يبحث المواطنين بالمملكة عن حلول لشراء سيارة الأحلام بدون الشعور بالعبء المالي الذي قد يلحق، فلذلك يقدم على وسائل عديدة للحصول على تمويل سيارة من بنك الراجحي الذي يعد من أهم البنوك التأجيرية للسيارات ويقدم أسهل الحلول والقسط الشهري البسيط، حتى يتسنى شراء السيارة بدون مخاوف من الأقساط الباهظة، فهو يوفر كل السبل والحلول لراحة العملاء.

تمويل سيارة بتحويل راتب وبدون مقدم دفعة أولى أو رسوم إدارية كل هذا بمبلغ 80 ألف ريال على فترة سداد 5 سنوات، ومعدل نسبة سنوية 5.82%، على أن تكون الدفعة الأخيرة 40% من قيمة مبلغ التمويل لعرض سيارات هونداي، وهناك أيضا جدول توضيحي لمن يرغب ف ي التمويل بدون تحويل راتب فأنه بدون رسوم إدارية، ولكن مبلغ الدفعة الأولى يبدأ من 5%، ومعدل النسبة السنوي 7.25%، على أن يكون أخر قسط 35% لفترة سداد 5 سنوات، وهناك العديد من التمويلات الأخرى التي يقدمها بنك الراجحي للسيارات، فهناك عرض على سيارات لكزس وتويوتا، وسيارات شبه جديدة.

عرض السيارات شبه جديدة

قد أوضح بنك الراجحي لعرض السيارات الشبه جديده جدول يوضح قيمة مبلغ التمويل والقسط الشهري المنتظر إيداعه لثمن السيارة، فهناك تمويل بقيمة 100 ألف ريال إذا كان التأجير بتحويل الراتب فأنه بدون دفعة أولى، والقسط الشهري 1.401% ومدة التأجير 5 سنوات، وإذا كان بدون تحويل راتب فأنه بدفعة أولى 5.500% إذا كان قيمة مبلغ التمويل 100 ألف ريال، بقسط شهري 1.540 ريال ومعدل نسبة سنوية 8.50% على فترة سداد 60 شهرا، وإذا بدون تحويل راتب ولكن مبلغ التمويل يصل إلى 150 ألف ريال فأن القسط الشهري 2.101 ريال بفترة سداد 5 سنوات، ومعدل نسبة سنوية 7.25%، وبدون دفعة أولى أو رسوم إدارية، ومن الممكن أن تختلف الأسعار والأقساط حسب مبلغ التمويل.