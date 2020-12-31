صندوق التنمية العقاري كل طرق الاستعلام

تقدم وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية صندوق التنمية العقاري استعلام بالسجل المدني لجميع المواطنين بالمملكة العربية السعودية، ويقوم الصندوق بتقديم الخدمات العقارية للمواطنين كافة من الاستعلام عن العقارات وغيرها من الخدمات،وكباقي جميع الهيئات والمنظمات الحكومية بالمملكة العربية السعودية تتجه لتقديم كافة خدماتها عبر الإنترنت وهو ما تسير إليه المملكة العربية السعودية في الوقت الحالي، يمكنك الاستفادة من كافة الخدمات إلكترونيا عبر الدخول للموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الإسكان التابع للملكة العربية السعودية.

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الصندوق العقاري بالمملكة العربية السعودية

الصندوق العقاري بالمملكة العربية السعودية تم إقرار إنشائه بالتعاون مع وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية، وذلك للتسهيل على المواطنين بالمملكة العربية السعودية للاستطلاع واختيار السكن الذي يريده ويرغب به، ويقوم الصندوق أيضا بزيادة الاستثمار ورفعه عن طريق تشجيع الاستثمارات بتقديم تسهيلات في التمويل أو تشجيع الاستثمار الداخلي والخارجي بالمملكة العربية السعودية، ويتواجد مقر الصندوق بالمملكة العربية السعودية بمدين الرياضة، وللصندوق العديد من الفروع حيث تصل فروعه لأكثر من 40 فرعا بالمملكة العربية السعودية.

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صندوق التنمية العقاري استعلام بالسجل المدني

صندوق التنمية العقاري استعلام بالسجل المدني هي أحد الخدمات المقدمة من الصندوق العقاري إلى جانب الخدمات الإلكترونية المقدمة من الصندوق العقاري بالتوافق مع وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية، ويقدم الصندوق تمويلات وتسهيلات للاستثمارات العقارية وشراء الأراضي وبناءها، بالإضافة للتسهيل على المواطن على العثور على الشقق السكنية سواء بالإيجار أو بالشراء عن طريق الخدمة المقدمة من الصندوق وهي خدمة سكني المطروحة من الصندوق العقاري، وتستهدف هذه الخدمة العثور على السكن المناسب لجميع المواطنين بالمملكة العربية السعودية.

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كيفية الاستعلام عن صندوق التنمية العقاري استعلام بالسجل المدني

لمعرفة طريقة الاستعلام عن الصندوق العقاري بالمملكة العربية السعودية برقم السجل المدني الخاص بك عليك اتباع الخطوات الآتية:

أولا الدخول للصفحة الرئيسية الخاصة بالصندوق العقاري هنا. قم بعملية تسجيل الدخول باسم الحساب والرقم السري الخاص بالحساب. قم بالبحث في الخيارات على كلم الاستعلام واضغط عليها. قم بكتابة رقم السجل المدني الخاص بك في الخانة المطلوبة. ثم اضغط على كلمة استعلام.

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سيقوم الموقع بتوجيهك آليا للبيانات الخاصة بك، ويمكنك معرفة حالة الطلب الخاص بك سواء بالرفض أو القبول، إذا ما تم قبول طلبك على المواطن التوجه لأقرب فرع من الأربعين فرعا التابعين للصندوق العقاري ومعرفة بقية الإجراءات.

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تحديث البيانات صندوق التنمية العقاري

تحديث البيانات التابعة للصندوق العقاري يعتبر من أهم الأشياء التي يجب أن يعرفها المواطن المقدم على الطلب وذلك للحصول على كل المميزات التابعة للصندوق العقاري، وذلك لتسهيل الخدمات المقدمة لك والحصول عليها بأقصى استفادة وسهولة تامة، ويمكنك تحديث البيانات كالآتي:

أولا ادخل على الصفحة الرئيسية التابعة للصندوق العقاري هنا . قم البحث في الخيارات عن خيار خدمة المواطنين. بعدها اختر من القائمة اختيار تحديث البيانات الشخصية. قم بتسجيل الدخول مرة أخرى بكتابة اسم الحساب الخاص بك والرقم السري أيضا. بعدها قم بالضغط على دخول. قم بكتابة الرقم الملحق بك (رقم السجل المدني الخاص بك). بعدها ضغط على تحقق من البيانات.

شرط تحديث البيانات أن يكون لك حساب جاري بموقع الصندوق العقاري وإذا لم يكن لك حساب بالموقع يمكنك تسجيل وإنشاء حساب جديد.

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الاستعلام عن الصندوق العقاري برقم الهوية الخاص بالمواطن

تقدم وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية خدمة الاستعلام عن الصندوق العقاري برقم الهوية الخاص بالمواطن عليك اتباع الخطوات لأجل الاستعلام عن الصندوق العقاري كالآتي:

أولا قم بالدخول لموقع الصندوق العقاري هنا. ابحث في الخيارات عن الخدمات الإلكترونية. بعدها ابحث في الخيارات التالية عن خدمات المواطنين. ستظهر صفحة تسجيل الدخول قم بتسجيل الدخول بالاسم والرقم السري الخاص بحسابك. قم بكتابة رقم الهوية الخاص بك. ثم قم بعملية البحث.

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بعدها ستظهر كافة البيانات الخاصة بك.