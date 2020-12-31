بومبيو يندد بسجن محكمة صينية لنشطاء ديقراطيين فى هونج كونج

جدة - نرمين السيد - ندد وزير الخارجية الأمريكى، مايك بومبيو، اليوم الخميس، بسجن محكمة صينية نشطاء ديمقراطيين فى هونج كونج حاولوا الفرار بالقوارب خارج المدينة، قائلا إن ذلك "يظهر وجه بكين الحقيقى لمواطنيها".





وجاء على لسان بومبيو فى بيان: "النظام الذى يمنع شعبه من المغادرة لا يمكنه أن يدعى العظمة أو القيادة العالمية. إنها ببساطة دكتاتورية هشة تخشى شعبها"، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".

وقال وزير الخارجية الأمريكى إن الولايات المتحدة تحث الصين على الإفراج الفورى عن النشطاء العشرة فى هونج كونج، الذين حكمت عليهم محكمة صينية بتهم تتعلق بالاحتجاجات المناهضة للحكومة فى المدينة.

وأضاف بومبيو فى البيان: الولايات المتحدة تدين بشدة تصرفات محكمة شنتشن وتدعو إلى الإفراج الفورى وغير المشروط عن أعضاء المجموعة العشرة الذين حُكم عليهم بالسجن.

الأشخاص العشرة هم من بين 12 ناشطا حقوقيا تم اعتقالهم قبالة سواحل هونغ كونغ فى 23 أغسطس، وسط مزاعم بأنهم كانوا يحاولون الفرار إلى تايوان بالقوارب.

وأدانت محكمة صينية، يوم الأربعاء، 10 منهم، بعد أن اعترفوا بمحاولة عبور الحدود البحرية بشكل غير قانونى، لا يواجه الاثنان الآخران أى تهم لأنهما قاصران، ولم يُسمح بحضور الصحفيين أو الدبلوماسيين للمحاكمة.

قال الرئيس الأمريكى المنتخب، جو بايدن، مساء الاثنين الماضى، إن الولايات المتحدة بحاجة إلى بناء تحالف من الدول ذات التفكير المماثل لمواجهة الصين، فى دعوة مشابهة أطلقها ويزر الخارجية مايك بومبيو فى وقت سابق.