من غدٍ | تمديد الحجر المنزلي 15 يوما في 29 ولاية جزائرية

أصدر الوزير الأول الجزائري " رئيس الوزراء" عبد العزيز جراد، مساء اليوم الخميس قرارا بتمديد فترة الحجر المنزلي 15 يوما بداية من يناير القادم.

وذكرت الوزارة الاولى الجزائرية " رئاسة الوزراء" أن تطبيق تدابير الحجز الجزئي المنزلي ييدأ من الساعة الثامنة مساءً وحتي الساعة الخامسة صباحا.

وافادت الوزارة الاولي الجزائرية بأن القرار يشمل 29 ولاية وهي: الأغواط، أم البواقي، باتنة، بجاية، بسكرة، البليدة، البويرة، تبسة، تلمسان، تيزي وزو، الجزائر، جيجل.

كما ضم القرار كلا من سطيف، سيدي بلعباس، عنابة، قالـمة، قسنطينة، الـمدية، مستغانم، الـمسيلة، معسكر، وهران، بومرداس، الطارف بالإضافة إلى ولاية تيسمسيلت، سوق أهراس، تيبازة، عين تموشنت، وغليزان.

وأكد موقع قناة النهار الجزائرية ان هذا القرار جاء وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية الجزائري " تبون" وبعد المشاورات مع اللجنة العلمية لـمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا