شاهد.. السعودية تودع 2020 بأمطار غزيرة

شهد حي الجوهرة بمحافظة جدة السعودية هطولا غزسرا للأمطار منذ قليل حيث تفاعل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الأمطار ودشنوا وسما بعنوان جدة الان.

وكان المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية قد اصدر عدة تنبيهات بأمطار رعدية في عدة مناطق، ورياح نشطة وسحب رعدية في أخرى.

وبين المركز أن الحالة تبدأ في من الساعة 11 صباحًا وحتي الساعة الـ10 ليلًا.

وبين المركز أن عددًا من المدن بمناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وعسير، والباحة تشهد أمطارًا رعدية يصحبها نشاط في الرياح بداية من 9 صباحًا و حتى 11 ليلًا.