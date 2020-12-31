قبل بداية العام الجديد.. دبي تعلن تحديث التدابير الاحترازية

أعلنت اقتصادية دبي عن إجراء تحديثات علي القواعد الإرشادية والبروتوكولات المعنية بإعادة الافتتاح في إمارة دبي، اعتبارًا من تاريخ الأول من يناير 2021.
وأفادت صحيفة الأنباء الكويتية ان التعديلات تشمل إلغاء استخدام أجهزة المسح الحراري اليدوية عند مدخل المنشآت كافة، وإلغاء بروتوكولات خدمة صف السيارات، وتحديدًا تغطية المقاعد وعجلة القيادة بالبلاستيك.
كما بينت الصحيفة أن ، اقتصادية دبي أكدت أن مجتمع الأعمال في الإمارة لايزال مستمرًا بأعلى مستويات الوعي والالتزام بالتدابير الاحترازية، مع عدم وجود مخالفات أو إغلاقات أو تنبيهات.
و بلغ عدد المحال المستوفية، أول من أمس، 449 محلًا ملتزمًا بالتدابير الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار حيث لم يتم تسجيل أي مخالفات أو تنبيهات بحق المنشآت التجارية.
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