بشارة شقير.. لبناني ينضم إلى فريق بايدن لتوزيع اللقاحات

قرر الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، تعيين اللبناني بشارة شقير، في منصب منسق اللقاحات في الإدارة الأمريكية الجديدة، ليكون مسئولا عن التسليم الأمن والمنصف للقاحات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". ونرصد بعض المعلومات عن الطبيب اللبناني.

*يبلغ شقير 47 عاما، حيث تخرج من الجامعة الأمريكي بالعاصمة اللبنانية بيروت، ليحصل على درجة الماجيستير من جامعة تكساس الأمريكية.

*انضم شقير عام 2016 إلى مؤسسة كايزر هيلث الأمريكية، حيث أشرف على رعاية أكثر من مليون مشترك في برامج الإعانة الطبية التي تقدمها المؤسسة التي يشتغل بها.

*كان شقير مسئول عن محفظة المؤسسة المالية، بما في ذلك مبلغ 3.4 مليار دولار لمساعدة الأشخاص الذي يحتاجوا للأمر.

*تولى شقير منصب نائب الرئيس الأول لمنظمة ترينيتي هيلث، المسئولة عن عدد كبير من المستشفيات بالولايات المتحدة.

*شغل شقير منصب مفوض إدارة شيكاغو للصحة العامة، حيث أطلق أول جدول أعمال شامل للصحة العامة في المدينة.

*ساعد في انخفاضات تاريخية في معدلات السمنة لدى الأطفال ومعدلات التدخين بين المراهقين والبالغين، فضلًا عن زيادات كبيرة في متوسط العمر المتوقع الإجمالي.

*شارك شقير في العديد من المبادرات التي تهدف لحث الشباب والمراهقين على التوقف عن التدخين.

*انضم مؤخرًا إلى مجلس إدارة Futuro Health، وهي منظمة غير ربحية مكرسة لتنمية أكبر شبكة من العاملين في مجال الرعاية الصحية المعتمدين.