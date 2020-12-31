بعروض نارية ضخمة.. دول جديدة تستقبل عام 2021.. صور

استقبلت كوريا الشمالية ونظيرتها الجنوبية واليابان وأجزاء من سيبيريا وأستراليا وإندونيسيا بعروض نارية، العام الميلادي الجديد 2021.

ووفقًا لصحيفة "دويتشه فيله" الألمانية، استقبلت تايلاند وفيتنام أيضا، عام 2021، حيث احتفلت بانكوك بعرض كبير للألعاب النارية، بعد عام شهد احتجاجات كبيرة ضد الملك.

وكانت نيوزيلندا، أول دولة في العالم تبدأ عام 2021، حيث تحل احتفالات هذا العام وسط ظروف استثنائية وأجواء حزينة وصامتة، في ظل استمرار تفشي فيروس كورونا الذي اضطر معظم دول العالم إلى تشديد إجراءات الوقاية وفرض قيود صارمة؛ مثل قرارات حظر التجول والحجر الصحي وإغلاق الحدود.

ففي استراليا، قررت السلطات إلغاء مظاهر الاحتفال بالعام الجديد في سيدني، والتي كانت أشهر الأماكن التي تحتفل في العالم، إلا أن الجمهور سيشاهد عرض الألعاب النارية الشهير ومدته سبع دقائق هو الأقصر على الإطلاق على شاشة التليفزيون فقط حيث لن يسمح لأي شخص بالذهاب إلى شاطئ المرفأ للمشاهدة.

ووفقا للإجراءات الأخيرة التي اتخذتها سلطات المدينة، تم إلغاء خطط، منح العاملين في الخطوط الأمامية لمواجهة كورونا ورجال الإطفاء مكانا رئيسيا لمشاهدة الألعاب النارية ليلة رأس السنة في سيدني في وقت سابق من هذا الأسبوع، امتنانا لجهودهم، ولكن تم الآن إغلاق جزء كبير من الميناء.

وحظرت كوريا الجنوبية التجمعات الاجتماعية الخاصة لأكثر من خمسة أشخاص وأغلقت المنتجعات السياحية حتى 3 يناير المقبل على الأقل، للمساعدة في السيطرة على فيروس كورونا في الآونة الأخيرة.

وألغت الكنائس الرسمية في العاصمة الصينية بكين فجأة قداس يوم عيد الميلاد، بعدما وضعت العاصمة في حالة استنفار عقب تسجيل حالتي إصابة مؤكدتين بكوفيد-19 الأسبوع الماضي، وحالتي اشتباه، يوم الجمعة.