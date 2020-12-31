البرهان: ما يحدث على الحدود مع إثيوبيا لن يتجاوز الحدود الدولية

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان اليوم الخميس، أن ما يحدث على الحدود مع إثيوبيا من إعادة انتشار لقوات بلاده لن يتجاوز الحدود الدولية، داعيا القياديين الحلو وعبدالواحد للانضمام إلى السلام.

فيما أفادت وكالة السودان للأنباء أن النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو يرأس اجتماع آليات تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان.

وأضاف بيان الوكالة أن الاجتماع تم بحضور قادة أطراف العملية السلمية الموقعين على الاتفاق والوفد الحكومي المفاوض بجانب عدد من الوزراء.

وأفادت الوكالة نقلا عن محمد حسن التعايشي عضو مجلس السيادة: الاجتماع توصل إلى تفاهمات بشأن العديد من القضايا وتم الاتفاق على عقد اجتماع آخر يوم الاثنين المقبل لإجازة هذه الآليات حتى تباشر عملها ومهامها في إطار تنفيذ مطلوبات السلام.