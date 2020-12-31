شقيقة كيم يونج أون الشرسة.. أول امرأة دكتاتورية في التاريخ الحديث

وصف المراسل المخضرم دونالد كيرك الذي يكتب لصحيفة ديلي بيست، كيم يو يونج بأنها "أكثر الكلاب الهجومية صراحة في كوريا الشمالية" وهي الآن "مستعدة لأن تصبح أول امرأة ديكتاتورية في التاريخ الحديث".

وظهرت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي قوية في الجهاز السياسي للبلاد لأنها تشغل عددًا من المناصب الرئيسية، كما يلاحظ المحلل.

وتظل كيم يو يونج النائب الأول لمدير إدارة الجبهة المتحدة المسؤول عن العلاقات مع كوريا الجنوبية ، بالإضافة إلى رئيس إدارة التنظيم والتوجيه الغامضة التي يُزعم أنها تشرف على أعمال الحكومة والحزب الحاكم.

ويُطلق على كيم يو يونج البالغة من العمر 32 عامًا ، الأخت الصغرى لرئيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ، لقب خليفته الأكثر وضوحًا في حالة وفاة كيم جونغ أون.

مع ظهور تقارير تكهنت حول وفاة شقيقها خلال الربيع، اقترح في ذلك الوقت أن كيم يو يونج يمكن أن تتولى مهامه.

ووفقًا للبروفيسور في جامعة توفت لي سونج يون، الذي كتب كتابًا عن الآنسة كيم، فإن المرأة هي "بحكم الواقع رقم 2 في التسلسل الهرمي لكوريا الشمالية (كوريا الشمالية) والصديق الحقيقي الوحيد الذي يترتب على كيم يونج أون".

على الرغم من كل ألقابها العالية، إلا أن "دمها الأزرق" لا يزال يتصدرها جميعًا، كما يلاحظ البروفيسور