جريمة جديدة.. ميليشيا الحوثي تفجر 14 منزلا غرب تعز اليمنية

نفذت ميليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن، جريمة جديدة تضاف إلى سجلهم الإجرامي، عقب تفجير 14 منزلا بمنطقة مدرات غرب مدينة تعز اليمنية خلال أسبوع واحد.

وقال مركز تعز الحقوقي إن ميليشيا الحوثي فجرت 14 منزلا في المنطقة خلال أسبوع واحد، وذلك عقب ارتكاب عملية طرد وتهجير للعائلات، من بينهم 7 منازل فجرتها في يوم واحد.

ونشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لتفجير المنازل، التي قامت ميليشيا الحوثي بتفجيرها في المدينة اليمنية.

ووفقا للسكان، فإن المليشيا الحوثية لجأت مؤخرًا إلى تفجير المنازل، بعد اقتحام المنطقة، ومداهمة العديد من القرى، بحثًا عمّا تطلق عليهم "المرتزقة"

وأعلن تقرير جديد للهيئة المدنية لضحايا تفجير المنازل في اليمن، أن ميليشيا الحوثي فجرت أكثر من 816 منزلا منذ 2014 إلى الآن.