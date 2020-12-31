صفر إصابات كورونا.. حشود ضخمة في كوريا الشمالية لاستقبال عام 2021

تجمعت حشود من المحتفلين في الساحة الرئيسية وسط عاصمة كوريا الشمالية، اليوم الخميس، لحضور حفل موسيقي ومشاهدة عروض الألعاب النارية احتفالًا بحلول السنة الميلادية الجديدة 2021، وسط قيود مفروضة لمنع تفشي وباء فيروس كورونا.
ووفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء، عرض التليفزيون الرسمي لقطات لمشاركين في الاحتفالات وهم يضعون الكمامات، لكن كانوا يقفون قرب بعضهم البعض ويلوحون بالأضواء المتوهجة والبالونات في ساحة كيم إيل سونج ببيونج يانج.
فيما قال كولن زويركو مراسل موقع (إن.كيه) الإخباري في سول عاصمة كوريا الجنوبية والذي يهتم بشؤون كوريا الشمالية، إن الاحتفال بدا أصغر حجما مقارنة بالسنوات الماضية.
وكتب زويركو على موقع "تويتر": "مؤكد أنه احتفال أصغر من ذلك الذي أقيم العام الماضي، بالنظر إلى انخفاض مستوى العرض التقديمي والجمهور الأصغر".
وحتى الآن، لم ترصد كوريا الشمالية، إصابات مؤكدة بفيروس كورونا رغم إجرائها الفحوص للآلاف، وفرضت الحكومة إجراءات إغلاق شبه كاملة على الحدود، وقيود صارمة أخرى لمنع تفشي الوباء.
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