نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بريطانيا وإسبانيا يتوصلان لاتفاق مبدئي بشأن جبل طارق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

توصلت الحكومتان الإسبانية والبريطانية إلى اتفاق مبدئي بشأن وضع منطقة جبل طارق في فترة ما بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

وقالت وزيرة الخارجية الإسبانية، أرانشا جونزاليس لايا اليوم الخميس: إن الاتفاق المبدئي المبرم بين الطرفين يقضي ببقاء الإقليم الواقع على الطرف الجنوبي لشبه جزيرة أيبيريا جزءا من اتفاقيات الاتحاد الأوروبي، مثل منطقة شينجن، رغم اكتمال عملية انسحاب المملكة المتحدة من التكتل.

ومن جهته أكد وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب على دعم المملكة المتحدة الثابت لسيادة جبل طارق، مشيرًا إلى سعي جميع الأطراف إلى تخفيف تداعيات انتهاء الفترة الانتقالية بالنسبة للإقليم، خاصة فيما يتعلق بتسهيل الانتقال عبر الحدود، موضحًا أن ذلك يتماشى مع مصالح الناس من كلا طرفي الحدود.