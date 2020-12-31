خطوة بخطوة تحميل لعبة فورت نايت في 5 دقائق علي جميع الأجهزة والجوالات

طريقة تحميل لعبة فورت نايت مجانا لعبة فورت نايت تعتبر من أكثر الألعاب التي اشتهرت في الفترة الأخيرة وأصبحت اللعبة المفضلة لدى الكثير من الناس ولعبة فورت نايت يمكن تنزيلها على الهاتف فهي لعبة متاحة للجميع وفي هذا المقال سنشرح طريقة تحميل فورت نايت 2 مجاني وبطريقة سهلة مباشرة.

تحميل لعبة فورت نايت على الكمبيوتر

لكي يتم تحميل لعبة فورت نايت على جهاز الكمبيوتر يجب أن يحتوي الجهاز على:

قوة الجرافيك: Nvidia GTX 660 or AMD Radeon HD 7870 equivalent DX11 GPU

حجم ذاكرة الفيديو: 2 GByte VRAM

سرعة المعالج ونوعه: Core i5 2.8 Ghz

حجم الذاكرة: 8 GByte RAM

نظام ويندوز: Windows 7/8/10 64-bit

نظام الماك: Mac OS X Sierra 10.13.6+

تنزل فورت نايت للاندريد

تحميل لعبة فورت نايت على هاتف أندرويد يجب أن يحتوي الهاتف:

على نظام أندرويد 5.0 فما فوق.

معالج رسوميات Adreno 530 وما أقوى.

معالج رسوميات Mali G71 MP12 وMali G72 MP 12 فما أقوى.

ذاكرة وصول عشوائي بحجم 3 جيجا بايت فما فوق.

تحميل فورت نايت على أيفون

لكي يتم تحميل لعبة فورت نايت على هواتف أيفون يجب أن يحتوي الهاتف على: يجب أن يكون الجهاز من الإصدارات الحديثة لشركة أيفون حيث يتم تحميل اللعبة فقط على أجهزة iPhone SE, 6S, 7, 8, X, XS, XR; iPad Mini 4, Air 2, 2017, 2018, Pro