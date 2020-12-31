طريقة تحميل لعبة فورت نايت مجانا لعبة فورت نايت تعتبر من أكثر الألعاب التي اشتهرت في الفترة الأخيرة وأصبحت اللعبة المفضلة لدى الكثير من الناس ولعبة فورت نايت يمكن تنزيلها على الهاتف فهي لعبة متاحة للجميع وفي هذا المقال سنشرح طريقة تحميل فورت نايت 2 مجاني وبطريقة سهلة مباشرة.تحميل لعبة فورت نايت على الكمبيوتر
لكي يتم تحميل لعبة فورت نايت على جهاز الكمبيوتر يجب أن يحتوي الجهاز على:
- قوة الجرافيك: Nvidia GTX 660 or AMD Radeon HD 7870 equivalent DX11 GPU
- حجم ذاكرة الفيديو: 2 GByte VRAM
- سرعة المعالج ونوعه: Core i5 2.8 Ghz
- حجم الذاكرة: 8 GByte RAM
- نظام ويندوز: Windows 7/8/10 64-bit
- نظام الماك: Mac OS X Sierra 10.13.6+
تحميل لعبة فورت نايت على هاتف أندرويد يجب أن يحتوي الهاتف:
- على نظام أندرويد 5.0 فما فوق.
- معالج رسوميات Adreno 530 وما أقوى.
- معالج رسوميات Mali G71 MP12 وMali G72 MP 12 فما أقوى.
- ذاكرة وصول عشوائي بحجم 3 جيجا بايت فما فوق.
لكي يتم تحميل لعبة فورت نايت على هواتف أيفون يجب أن يحتوي الهاتف على: يجب أن يكون الجهاز من الإصدارات الحديثة لشركة أيفون حيث يتم تحميل اللعبة فقط على أجهزة iPhone SE, 6S, 7, 8, X, XS, XR; iPad Mini 4, Air 2, 2017, 2018, Pro
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خطوة بخطوة تحميل لعبة فورت نايت في 5 دقائق علي جميع الأجهزة والجوالات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.