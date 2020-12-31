نظام نور ولي الأمر تسجيل جديد

تستعد وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية هذه الأيام لفتح باب تسجيل الطلاب للعام القادم وقد حددت تاريخ محدد ليبدأ أولياء الأمور تسجيل أطفالهم في المدرسة كما وضعت عدة شروط يجب توافرها في الطفل مع تقديم جميع الأوراق المطلوبة، تابعوا معنا في هذا المقال لمعرفة كل ما يخص هذا الأمر.

تسجيل الطلاب للعام القادم شروط التسجيل هذا العام:

أعلنت وزارة التعليم أن اليوم الموافق الحادي عشر من جماد الآخر لهذا العام سيتم فتح الأبواب لاستقبال الطلبات الجديدة للالتحاق بالمدارس حتى يستطيع الطلاب بدئ صفوفهم الابتدائية لعام 1443.

وضعت الوزارة عدة شروط لقبول الطلاب في المرحلة الابتدائية ومن أهم تلك الشروط:

ألا يقل عمر الطفل المتقدم بالطلب عن ست سنوات. يمكن للطالب أن يكون أضغر من السن المحدد بتسعون يوماً فقط كأقصى حد مسموح. في حالة كان الطالب أقل من سن سنوات ب180 يوم يجب أن يحصل على هادة موثقة من الروضة تثبت مروره بتلك المرحلة التعليمية ونجاحه فيها. يجب أن تثبت تلك الشهادة أن الطفل قد التحق بتلك الروضة لمدة عامين كاملين. على الطالب توفير استمارة نمائية التي تثبت إتقان الطفل للمهارات النمائية خلال فترة دراسته في الروضة. على الطالب الأقل من ست سنوات ب180 يوم كحد أقصى أن يحصل على توصية معتمدة من معلمة الروضة والتي تثبت كفاءة الطفل وقدرته على الالتحاق بالصف الأول الابتدائي بشكل مبكر.

تسجيل الطلاب للعام القادم وشروطه:

أوضحت الوزارة الطفل المتقدم بالطلب يجب أن يكون ملتحقاً بإحدى الروضات الحكومية أو الأهلية التابعة لوزارة التعليم بالمملكة أو روضات المدارس العالمية أو الأجنبية أو المدارس الأهلية المطبقة للبرامج الدولية المرخصة من وزارة التعليم.

يمكن أيضاً قبول الأطفال الملتحقين بروضات من خارج المملكة بشرط الحصول على أوراق أو شهادة معتمدة تثبت إتقان المهارات النمائية بالإضافة إلى توصية بالالتحاق المبكر بالصف الأول الابتدائي، كما يجب أن يوقع الملحق الثقافي السعدى أو السفارة السعودية في بلد الدراسة على تلك الأوراق والوثائق.

أوضحت الوزارة أن جميع الروضات ستكون متاحة على موقع نور وأن المعلمين من جميع المدارس سيقومون بفحص الطلبات ومراجعتها.