خطوات التسجيل في نظام فارس الجديد للمعلمين 1442

كيفية التسجيل في نظام فارس الجديد للمعلمين؟ يعتبر هذا السؤال واحد من ضمن الأسئلة التي تكرر بشكل ملحوظ بين المعلمين في المملكة العربية السعودية حيث يرغب كل منهم التسجيل في هذا النظام الذي يعتبر واحد من ضمن الأنظمة الإدارية الخاصة بالتنمية البشرية لقطاع التعليم في السعودية.

نظام فارس الجديد للمعلمين 1442

يعتبر فارس هو احد الأنظمة التي قامت وزارة التعليم السعودية بوضعها ضمن الأنظمة الإدارية الإلكترونية لها والتي تساعد المعلمين بشكل مباشر في استخدام كافة الخدمات التي تتعلق بالتنمية البشرية ولكن إلكترونياً، حيث يستطيع المعلم عن طريق هذا البرنامج الحصول علي تعريف الراتب أو أضافه الدورات الجديدة التي حصل عليها وذلك لأن يتم تزفيته في الوظائف.

طريقة أضافه الدورات في نظام فارس

يتم عقد بعض الدورات للمعلمون والتي تساعدهم في الحصول علي ترقيات في درجة الوظيفة الخاصة بهم، ويجب علي المعلم أن يرفع الدورات علي نظام فارس حيث يكون ذلك عبر اتباع الأتي:-

الانتفال إلي موقع نظام فارس التعليمي علي شبكة الأنترنت.

تسجيل الدخول في حسابك عن طريق أسم المستخدم ثم رقم السر.

بعد ذلك تقوم باحتيار قائمة الخدمات.

أختيار من القائمة رفع الدورات.

تقوم باختيار نوع الدورة التدريبية التي ترغب في رفعها.

إدخال كافة البيانات والمعلومات التي تتطلب منك.

بعد ذلك تقوم برفع الملفات المطلوبة من جهاز الكمبيوتر بصيغة pdf.

خطوات التسجيل في نظام فارس الجديد للمعلمين

يجب علي جميع المعلمين إنشاء حساب في هذا النظام حتي يستفيدوا من الخدمات الإلكترونية التي يقدمها، وحتي تتمكن من إنشاء حساب في نظام فارس يجب عليك أتباع الأتي: