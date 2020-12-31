ما هي شروط الحصول على قرض أهل من بنك التنمية الاجتماعية

ما هي شروط قرض أهل من بنك التنمية الاجتماعية يعتبر ذلك السؤال هو واحد من ضمن الأسئلة التي يطرحها الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية حول الحصول علي التمويل من البنك لجميع المواطنين، حيث إن البنك يقدم بعض القروض للمواطنين بدون فوائد ويتم السداد علي سنوات طويلة.قرض أهل من بنك التنمية الاجتماعية
يعتبر قرض أهل هو احد القروض التي يمنحها البنك للمواطنين في المملكة العربية السعودية لكي يساعد المواطنين علي التحسين من مستوي المعيشة والقدرة علي شراء الاحتياجات الأساسية للمنزل، ومساندة الفئات ذات الدخل المنخفض في فتح المشروعات الصغيرة ويحصل المستفيد علي القرض علي مبلغ يصل إلي ستون ألف ريال سعودي ويتم السداد لفترة تصل إلي خمس سنوات بدون فوائد.طريقة التقديم علي قرض أهل
حتي تستطيع التقديم علي القرض يجب عليك أن تقوم ببعض الخطوات البسيطة والتي نذكرها لكم في السطور التالية:-
- الانتفال إلي موقع بنك التنمية الاجتماعية علي شبكة الأنترنت.
- من القائمة اختيار التقديم علي القرض.
- بعد ذلك يتم فتح لك نموذج التقديم في صفحة أخري.
- تكتب البيانات التي تتطلب منك في المكان المخصص لها.
- بعد ذلك تقوم بمراجعة البيانات الخاصة بك.
- الضغط علي زر التقديم علي القرض.
- رفع كافة الأوراق المطلوبة.
قام البنك بتحديد الشروط والضوابط التي يجب أن تتواجد وذلك من أجل تنظيم عملية التقديم علي القرض حيث جاءت شروط التقديم في السطور التالية:-
- يجب أن يكون المتقدم مواطن سعودي الجنسية.
- أن يكون مسجل لدي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- يشترط أن يكون قد مضي علي تسجيله في الوزارة عامين علي الأقل.
- يجب أن يكون سنة لا يقل عن 21 سنة ولا يزيد عن 65 سنة.
- يشترط أن لا يتخطى الراتب الشهري له عن 10 الأف ريال سعودي شهرياً.
- يجب أثبات القدرة المالية علي سداد القرض.
- أن لا يكون حاصل علي قروض أخري ولم يتم سدادها.
- بالنسبة للمطلقة والمتقاعد عن العمل يجب أحضار نموذج 105 ويتم تحميلة من موقع البنك.
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