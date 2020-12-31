كيفية الحصول على قرض بنك الرياض بقيمة 200 ألف ريال بفائدة 1% فقط، يعد واحد من أهم البنوك التي تعمل على تقديم قروض وتمويلات للمواطنين وقرض الارامل والمطلقات تصل قيمتها إلى حوالي 200 ألف ريال سعودي وهذا من ضمن التمويلات التي يمكن أن يحصل عليها العملاء لكي تساعدهم على إنشاء المشروعات وقضاء جميع احتياجاتهم، كما أنه من البنوك التي تساهم في تقديم العديد من القروض والتمويلات المصرفية.

لكي يتم الحصول علر قرض بنك الرياض لابد من أن يقوم المستفيد باتباع عدة خطوات مختلفة تتمثل فيما يلي:

في البداية لابد من أن يتم الدخول للموقع الرسمي الخاص ببنك الرياض.

ثم عليك بالتسجيل باستخدام اسم المستخدم والرقم السري.

النقر بعدها على أيقونة أو كلمة التمويل الشخصي أون لاين.

النقر على تقديم طلب التمويل الشخصي للحصول على القرض .

. ثم يتم تسجيل البيانات المراد تسجلها.

ومن ثم حفظ تلك البيانات وإرسال الطلب.

يتمتع القرض المقدم من قبل بنك الرياض بأن القروض الذي يوفرها للجميع تكون متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى أنها تمنح طرق مريحة لسداد الأقساط وهناك عدة أشخاص يمكن إعفائهم من سداد القروض فإذا تعرض أحدهم لحالة وفاة أو عجز وخلافه، فالتمويل الشخصي يصل إلى حوالي 100 ألف ريال سعودي ومن ثم يتم الحصول علي9ه أون لاين فيما يقارب 30 ثانية فقط ويمكن للأشخاص في سن 18 عام وللمقيمين 22 عام، ويشترط تحويل الراتب الشهري ووجود خطاب بتحويل الراتب للبنك بهدف الصرف مع الحرص على تقديم كافة مفردات الراتب.

يوجد عدة شروط لابد من أن تكون متوفرة بالشخص الراغب أن يحصل على التمويل الشخصي من بنك الرياض وهي: