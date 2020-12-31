بابجي.. شاهد احتفال النسخة العربية من لعبة Pubg الشهيرة

لعبة بابجي معشوقة الملايين خلال العاميين الأخريين في الوطن العربي والعالم، حيث لا يخلوا أي هاتف ذكي حاليا من تلك اللعبة الشهيرة، كما أتاحت لعبة Pubg أيضا إمكانية اللعب عبر أجهزة الحاسب المنزلية، كل هذا من أجل الحفاظ على العدد الكبير من المستخدمين الناشطين، فلعبة بابجي تعتبر أحد فئات ألعاب الفيديو القتالية، وتحتوى على عنصري التشويق والإبهار، يحاول من خلالها اللاعب حماية نفسه وفريقه من الموت، وذلك عبر جمع الكثير من الأسلحة القتالية المتوافرة في اللعبة.

لعبة بابجي الآن بالعربية

تعتبر اللغة الإنجليزية هي اللغة الأساسية والرئيسية في واجهة إعدادات لعبة Pubg، لكن منذ عامين تقريباً تم إضافة خيار اللغة العربية إلى اللعبة، وبمناسبة الذكرى السنوية الثانية واحتفالاً بلعبة ببجي موبايل بالعربية أعلن التطبيق الشهير (سكوادي جنبي) عن فيديو موسيقي هو الأول من نوعه الناطق باللغة العربية، كما سوف تشمل فاعليات الاحتفال بتلك المناسبة مجموعة متنوعة من التحديثات الجديدة داخل اللعبة، مع تقديم فرص للفوز بعض الجوائز المتنوعة داخل اللعبة أو خارجها.

وقد تضمن المقطع الموسيقي صوت أحد مشاهير الإنترنت في العالم العربي وهي نور ستارز، حيث أصدرت لعبة PUBG MOBILE لأول مرة هذا المقطع بالصوت العربي كاملاً، ويشمل الفيديو أغنية شارة البدء سكوادي جنبي الناجحة، مع تأثيرات موسيقية مليئة بالتشويق والإثارة والتعليق بالصوت العربي المميز.

قرار إدارة لعبة Pubg بإضافة العديد من اللغات

أعلنت إدارة لعبة PUBG MOBILE بتوقيع التزام أدبي على نفسها بأن توفر اللعبة للمستخدمين بلغته المفضلة، ولا يقتصر هذا الأمر على اللغات المعروفة مثل الإنجليزية أو غيرها، خاصة اللغة العربية التي تمتلك ما يزيد عن 500 مليون شخص متحدث بها في جميع دول العالم تقريباً، مع كبر حجم شريحة الشباب العربي الذي يعتبر الهدف المباشر للعبة بابجي.

منذ إطلاق النسخة العربية رحب الجمهور العربي بصورة واضحة بنسخة ببجي موبايل العربية، حيث ظهر هذا الأثر بصورة واضحة من المكانة التي احتلتها النسخة العربية عبر المنصات المختلفة، كذلك تنظيم عدد كبير من البطولات والفعاليات الخاصة بها، ولعل من أشهرها بطولة ببجي موبايل تحدي النجوم والتي تجري في المنطقة العربية.