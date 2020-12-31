أخبار اليمن : المؤتمر ينعي وفاة المناضل السبتمبري المؤتمري علي السلال

المؤتمر ينعي وفاة المناضل السبتمبري المؤتمري علي السلالنعت الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام اليوم وفاة المناضل الوطني الجسور وأحد ضباط ثورة السادس والعشرين من سبتمبر الخالدة اللواء علي عبدالله السلال عضو اللجنة العامة رئيس الكتلة الشوروية للمؤتمر الشعبي العام.

وعبرت الأمانة العامة للمؤتمر عن عميق حزنها بفقدان هذه الشخصية المناضلة الكبيرة الذي مثل طوال مراحل حياته رمزاً رائداً من رموز الثورة والعمل الوطني اليمني الوحدوي والديمقراطي.

وقالت الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام بفقدان اللواء علي عبدالله السلال يكون الوطن اليمني قد خسر شخصية شامخة ومعطاءة وانه قد ترك تراثاً من المبادئ والمواقف الصلبة التي تمثل دون شك مدرسة للأجيال اليمنية القادمة.

دوت الخليج ينشر نص بيان النعي:

الحمد لله القائل: (يا أيتها النفس المطمئنة أرجعي إلى ربك راضية مرضية وأدخلي في عبادي وأدخلي جنتي) صدق الله العظيم.

ببالغ الأسى والحزن تنعي الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام وفاة المناضل الوطني الجسور وأحد ضباط ثورة السادس والعشرين من سبتمبر الخالدة اللواء علي عبدالله السلال عضو اللجنة العامة رئيس الكتلة الشوروية للمؤتمر الشعبي العام، بعد حياة كريمة بذلها في خدمة الوطن، والتضحية والكفاح الدبلوماسي من أجل شعبنا العظيم، ولم يأل جهداً فيها إلا وقدمه للإنسانية بكل صدق وعزيمة، أدى واجباته الوطنية بكل إخلاص وتفانٍ ونكران للذات.

إن الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام إذْ تنعي وفاة فقيد الوطن، فإنها تعبر عن بالغ أساها لخسارة الوطن أحد المناضلين الذين مارسوا العمل السياسي والوطني، بشرفٍ وإخلاص وضحوا بجهدهم وعمرهم لأجل خدمة شعبهم من مختلف المراكز المهنية والسياسية التي شغلها، ومخلفاً على الأثر بصمات بارزة ومشرفة ستبقى موضوع اعتزاز المؤتمر الشعبي العام وكل اليمنيين الشرفاء.

إن الأمانة العامة وهي تقدم تعازيها إلى الشيخ صادق أمين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام، ولقواعد المؤتمر ومناصرية ولأسرة الفقيد المغفور له باذن الله تعالى فإنها تؤكد بأن شعبنا ووطننا اليمني قد فقدوا شخصية وطنية فذه ومناضلاً جريئاً وسياسياً حكيماً عرفه شعبنا اليمني بمبادئه وخياراته ومواقفه الوطنية، جامعاً لكل الصفات الخيرة والجسورة ورائداً من رواد العمل السياسي في يمننا الحديث وشخصية شامخة في التاريخ المعاصر ومما يفتخر به المؤتمر الشعبي العام.. داعين الله عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يسكن فقيدنا السلال فسيح جناته، وهو سميع الدعاء.

إنا لله وإنا إليه راجعون.

الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام