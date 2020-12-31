الإمارات تعلن توفر لقاح كورونا للمواطنين والمقيمين بالمراكز الصحية

وأكد حسين عبد الرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية والصحة العامة أن الوزارة بدأت بتوفير لقاح "كوفيد-19" المدرج والمسجل في وزارة الصحة ووقاية المجتمع فى مرافقها الصحية بعد النتائج الإيجابية التى أكدت فعالية اللقاح بنسبة عالية، مشيرا إلى إيلاء الأهمية للفئات الأكثر عرضة للإصابة ولاسيما كبار المواطنين من أصحاب الأمراض المزمنة، حفاظا على صحتهم وسلامتهم.
ويتكون اللقاح المعتمد من جرعتين يتم إعطاء الأولى بعد مرحلة تقييم الوضع الصحى، والثانية بعد 21 إلى 28 يوما من موعد الجرعة الأولى.
وأظهرت النتائج الأولية لتجارب المرحلة الثالثة التى أجرتها شركة "سينوفارم سى إن بى جى" فعالية لقاحها ضد "كوفيد-19"، حيث سجل معدل 99 % من الأجسام المضادة المعادلة، و100% كمعدل وقاية من الحالات المتوسطة أو الشديدة من المرض، وكذلك أظهرت البيانات عدم وجود مخاوف متعلقة بسلامة اللقاح على جميع متلقيه.
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