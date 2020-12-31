الكويت : إلغاء امتحانات الفصل الدراسى الأول احترازيًا لمواجهة كورونا

جدة - نرمين السيد - قال وزير التربية وزير التعليم العالى الكويتى، الدكتور على المضف إنه لن يكون هناك أى امتحانات ورقية أو أونلاين للطلبة والطالبات للفصل الدراسى الأول من العام الدراسى 2020 - 2021؛ وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





وأضاف المضف - فى بيان صحفى اليوم الخميس- : "أن هذا القرار اتخذ بعد سلسة اجتماعات مكثفة مع المسؤولين والمختصين التربويين، والعودة إلى رأى السلطات الصحية الكويتية"، معلنًا تشكيل لجنة عليا بين وزارتى التربية والصحة؛ لدراسة وبحث مدى إمكانية عودة الطلبة للمدارس خلال المرحلة المقبلة. وحول اختبارات نهاية العام الدراسى الحالى 2020 - 2021، قال: "إن الوزارة ستقوم بدراسة الوضع، واتخاذ القرار الملائم فى الوقت المناسب، عقب اتضاح الرؤية بشكل أوسع واستقرار الأمور الصحية، وذلك من خلال التنسيق مع الصحة عن طريق اللجنة العليا المشكلة المشار إليها".

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