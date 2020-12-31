إيطاليا تسجل 555 وفاة و23.477 إصابة جديدة بكورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة الإيطالية تسجيل 555 وفاة بكورونا اليوم الخميس مقابل 575 فى اليوم السابق، فيما ارتفع إجمالى الإصابات الجديدة إلى 23.477 من 16.202 حالة، حسبما أفادت وكالة أنباء "رويترز".





وأوضحت الوزارة أنه جرى أخذ 186.004 مسحات للكشف عن المرض خلال اليوم السابق مقابل 169.045 فى اليوم الذى سبقه. وبلغ إجمالى الوفيات الرسمية 74.159 بكوفيد-19 منذ ظهور الوباء فى إيطاليا فى 21 فبراير، وهو أعلى عدد فى أوروبا وخامس أعلى عدد فى العالم. وقالت وزارة الصحة أن إجمالى الإصابات المسجلة فى إيطاليا حتى الآن يبلغ مليونين و107 آلاف حالة.

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