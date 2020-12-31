وكشف عبد الملك -وفقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية اليوم الخميس- عن وجود معلومات استخباراتية وعسكرية بوجود خبراء إيرانيين لتولى هذه الأعمال، مشيرا إلى أن هذا الهجوم الإرهابى رسالة واضحة من مليشيا الحوثى، المدعومة من إيران، إلى الشعب اليمنى والمجتمع الدولى بأنها مجرد أدوات لدى إيران وليست جادة فى السلام، وأن استهداف الحكومة هو استهداف للسلام وتأكيد على مضى هذه المليشيا الإرهابية فى أعمالها.
وشدد على ضرورة أن تتعدى إدانات الأمم المتحدة والمجتمع الدولى مجرد الاستنكار إلى الإشارة لمن ارتكب هذا الهجوم الإرهابى بوضوح ودون مواربة، مبيناً أن المجتمع الدولى لا يزال يناقش تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية، أما بالنسبة لنا نحن فى اليمن فالأمر واضح وأفعال وجرائم هذه المليشيا تثبت أنها تنظيم إرهابى.
ووجه رئيس الوزراء وزارتى الخارجية والمغتربين والشؤون القانونية وحقوق الإنسان بالبدء فى إعداد ملف متكامل عن الهجوم الإرهابى وتقديمه إلى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والمجتمع الدولى، مشددا على ضرورة استكمال التحقيقات واستكمال اللجنة المكلفة بالتحقيق لمهمتها فى أسرع وقت ممكن.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس الوزراء اليمنى : الحوثيون نفذوا الهجوم على مطار عدن بصواريخ موجهة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.