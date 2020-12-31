ترامب يقطع إجازته فجأة ويعود إلى البيت الأبيض

جدة - نرمين السيد - ذكرت مصادر أمريكية، أن الرئيس دونالد ترامب، يتجه لمغادرة ولاية فلوريدا، اليوم الخميس، من أجل العودة إلى العاصمة واشنطن، حيث لم يتبق له سوى أقل من 3 أسابيع قبل تسليم السلطة.





وغادر ترامب والسيدة الأولى ميلانيا، منتجع "مار ألاجو" فى ولاية فلوريدا، فيما كان مرتقبا أن يحضرا حفل رأس السنة.

وحسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز"، جاء خبر مغادرة فلوريدا بمثابة مفاجأة، بعدما كانت مصادر فى البيت الأبيض، قد رجحت أن يظل ترامب لفترة طويلة فى الولاية، حتى يتفادى أى لقاء مع بايدن، خلال هذه المرحلة الانتقالية.

ولم ترد أى معلومات من البيت الأبيض، حتى الآن، عما إذا كان ترامب ينوى أن يجلس إلى بايدن، على غرار الرؤساء الأميركيين السابقين الذين واظبوا على استقبال الرؤساء المنتخبين.

ويشكك ترامب فى نزاهة الانتخابات الرئاسية التى أدت إلى خسارته فى نوفمبر الماضى، قائلا إنها كانت الأكثر فسادا فى التاريخ الأمريكى.

ولم تفلح مساعى ترامب القضائية فى قلب النتيجة بكثير من الولايات، وصدق المجمع الانتخابى على فوز المرشح الديمقراطى، فى وقت سابق.