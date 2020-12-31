زيادة قياسية في إصابات كورونا بالبرتغال 

سجلت البرتغال زيادة قياسية جديدة في حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا ورصدت 7627 حالة اليوم. كما سجلت البرتغال 413678 إصابة و6906 وفيات بالفيروس حتى الآن. وزادت الحالات على نحو مفاجئ إلى 6049 الأربعاء من 3336 يوم الثلاثاء، لكن رئيس الوزراء أنطونيو كوستا قال إنه من السابق لأوانه اعتبار أن هذا كان نتيجة تخفيف القيود خلال عطلة عيد الميلاد.

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