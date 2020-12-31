دراسة: جين الإنسان البدائي يحمي من فيروس كورونا ويقلل مضاعفاته

توصلت دراسة حديثة، إلى أن هناك جينًا معينًا يعود لإنسان نياندرتال البدائي يحمي من الإصابة بفيروس كورونا، مؤكدة أن الأدوية التي تعزز مستويات هذا الحين يمكن أن تساعد في علاج الوباء.

ووفقًا لموقع "medRxiv" المهتم بالصحة، فإن البروتين المسمى OAS1 ، يشارك في استجابة الجسم للفيروسات، حيث وجد الباحثون أن الأشخاص الذين لديهم مستويات أعلى من هذا البروتين هم أقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا.

وأضافت الدراسة أنه حتى إذا أصيبوا، فإنهم يكونون أقل عرضة لدخول المستشفى والمضاعفات والوفاة.

ولفتت إلى أن جين OAS1 الموجود في أفريقيا ولكنه ضاع عندما هاجر أسلاف الأوروبيين المعاصرين من إفريقيا. ثم أعيد إدخاله إلى السكان الأوروبيين من خلال التزاوج مع إنسان نياندرتال، الذي عاش أكثر من 40 ألف سنة.

وكانت دراسة سابقة ربطت بين مجموعة من الجينات الموروثة من إنسان نياندرتال وارتفاع مخاطر مضاعفات كورونا.

جدير بالذكر، أن النوع البشري الذي يُعرف بـ"الإنسان العاقل" نشأوا في قارة إفريقيا، وبدأوا في الانتشار حول العالم منذ حوالي 80 ألف عام، وخلال ارتحالهم، صادفوا نوعًا بشريًا آخر، من بينهم إنسان نياندرتال، في أوروبا وأجزاء من آسيا، ليتم التزاوج فيما بينهم.