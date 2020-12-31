بعدة لغات.. شرطة أبوظبي تطلق تحذيرا شديد اللهجة لقائدي المركبات

أصدرت شرطة أبوظبي تحذيرا شديد اللهجة لجميع قائدي المركبات بسبب التدني في مستوي الرؤية الذي تشهده البلاد مع الساعات الاولي من صباح الجمعة. وقالت شرطة أبوظبي عبر صفحتها علي تويتر :عاجل.. شرطة أبوظبي ترجو من الإخوة السائقين توخي الحذر بسبب انخفاض الرؤية الأفقية أثناء تشكل ‎الضباب. كما دعت شرطة أبوظبي الجميع الي ضرورة الالتزام بالسرعة المتغيرة الموضحة على الشواخص واللوحات الارشادية الالكترونية مع تمنياتنا لكم بالسلامة. ويشار الي شرطة أبوظبي أصدرت تلك التحذيرات شديدة اللهجة بعدد من اللفات منها الانجليزية والصينية والعربية. وفي سياق اخر ‏أصدرت شرطة أبوظبي أيضا تحذيرا عاجلا من ازدحام وعرقلة في حركة السير قبل جسر المفرق باتجاه مهرجان الشيخ زايد التراثي بالوثبة، داعية السائقين الى الانتباه والالتزام بالقيادة الآمنة، متمنين للجميع سلامة الوصول لوجهاتهم. ‎

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