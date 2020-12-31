بايدن يخطط لتطهير الخدمة السرية وسط مخاوف من ولاء العملاء لـ ترامب

ذكرت صحيفة واشنطن بوست وسي إن إن نقلًا عن مسؤولين مجهولين أن الرئيس الامريكي المنتخب، جو بايدن سيعيد العملاء الذين قاموا بحمايته خلال السنوات التي قضاها كنائب للرئيس السابق باراك أوباما، جزئيًا بسبب القلق من أن بعض التفاصيل الوقائية الحالية له موالية للغاية للرئيس الحالي دونالد ترامب،، ويقال إنه يتم إبلاغه عن الإخلاء.

وبحسب ما ورد سيشمل العملاء العائدون داريل فولبيتشيلي ، الذي سيكون الرجل الثاني في قيادة تفاصيل بايدن ، وفقًا لمصادر WaPo، هذا أمر ذكي لمنح الرئيس القادم راحة مألوفة. أنت تريده أن يكون مع أشخاص يعرفهم ويثق بهم ، ويعرفون أيضًا كيف يعمل ، "قال أحد المصادر.

ليس من المتوقع أن يؤثر التطهير على جميع العملاء ، حيث سيتم ترقية ديفيد تشو ، الرجل الثاني في قيادة التفاصيل الأمنية لترامب ، لقيادة تفاصيل بايدن.

الخدمة السرية هي واحدة من أكبر وكالات الأمن الرئاسي في العالم ، ويبلغ عدد موظفيها أكثر من 6000 موظف ، 3200 منهم عملاء خاصون ، والباقي مقسم بين الضباط النظاميين والموظفين التقنيين والإداريين.

بالإضافة إلى واجباتهم الوقائية ، التي تمتد لتشمل عائلات الرؤساء والرؤساء السابقين وعائلاتهم والقادة الأجانب الزائرين ، فإن الوكالة مسؤولة عن المراقبة والتحقيق في الجرائم التي تتراوح من التزوير إلى البنوك والبريد والاحتيال الإلكتروني ، وكذلك المؤامرات الكبرى.

الخدمة السرية هي أيضًا جزء من فرقة العمل المشتركة لمكافحة الإرهاب التي يقودها مكتب التحقيقات الفيدرالي ، وشريك للمركز الوطني الأمريكي للأطفال المفقودين والمستغلين.

خلال ولاية ترامب ، اتهم السياسيون الديمقراطيون ووسائل الإعلام ذات الميول الليبرالية بعض التفاصيل الأمنية الخاصة به بإقامة علاقات وثيقة للغاية مع الرئيس ، بما في ذلك من خلال دعم معارضته المزعومة لارتداء الأقنعة ، وتعيين الوكيل السابق أنتوني أورناتو كنائب لرئيسه. من الموظفين.

وسط رفض ترامب المستمر للتنازل عن الانتخابات ، دعت عضو الكونجرس الديمقراطي ماكسين ووترز الأجهزة الأمنية ، بما في ذلك الخدمة السرية والجيش ، إلى "إخراج" من البيت الأبيض إذا رفض المغادرة في 20 يناير.