الرئيس الجزائري يوقع على وثيقة الدستور

وقع الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، على وثيقة الدستور الجزائري الجديد، عقب تصويت الشعب عليه.

وعاد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إلى الجزائر بعد إنهاء رحلته العلاجية بألمانيا، عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

يأتي ذلك بعد شفائه من الفيروس، وإثارة المخاوف بشأن طول مدة إصابته ومكوثه في ألمانيا، ما أدى إلى ظهور إشاعات تتحدث عن وفاته.

وكان تبون توجه إلى ألمانيا في 28 أكتوبر الماضي، للعلاج بعد إصابته بفيروس كورونا.

وفي 13 ديسمبر، وجه الرئيس تبون، كلمة للجزائريين، مؤكدا أنه يتابع كل صغيرة وكبيرة في الجزائر.

وأوضح أنه أمر بالشروع في التحضير للعملية التي تأتي بعد الدستور، عبر إعداد قانون الإنتخابات الجديد، محددا مهلة 15 يوما كأقصى أجل لإعداد قانون الإنتخابات.

كما أكد رئيس الجمهورية أن التطورات الحاصلة في المنطقة، كانت متوقعة بالنسبة للجزائر، وأن الجزائر قوية أكثر مما يظن البعض.