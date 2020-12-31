وسط إغلاق وصمت العالم.. هكذا احتفلت ووهان بؤرة تفشي كورونا بـ 2021.. صور

امتلأت شوارع مدينة ووهان الصينية، مهد ظهور فيروس كورونا "كوفيد-19"، بالحشود الضخمة، لاستقبال العام الميلادي الجديد 2021، في مشهد لا يمكن تصوره، في حين أن بقية العالم يحتفل بمجئ السنة في المنازل بسبب زيادة إصابات الوباء وتفشيه.
ونشرت صحيفة "صن" البريطانية، لقطات مصورة للمواطنين في ووهان الذين احتشدوا لاستقبال 2021، يرتدي بعضهم الكمامات ويحملون البالون والألعاب النارية، لكن ليس بحجم الحشود المعتادة في هذه المناسبة.
وفي غضون ذلك، كان الشباب يتكدسون في النوادي الليلية، مؤكدين أنهم كانوا حذرين، لكنهم لم يكونوا قلقين بشأن الإصابة بفيروس كورونا.
وقبل عام من اليوم، تم الإبلاغ عن تفشي فيروس كورونا في مقاطعة هوبي بمدينة ووهان، ثم انتشر في جميع أنحاء العالم وقتل أكثر من 1.8 مليون شخص.
ودخلت المدينة التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة، في إغلاق وحجر صحي عن بقية الصين بداية من 23 يناير 2020، لمدة 76 يومًا.
لكن من اللافت للنظر أنه لم يتم الإبلاغ عن حالة إصابة جديدة بالوباء محليًا منذ 10 مايو الماضي، بعد رفع واحدة من أكثر عمليات الإغلاق صرامة في العالم قبل سبعة أشهر.
وبرغم ذلك، كشفت أكبر وكالة صحية صينية أن العدد الحقيقي لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في مدينة ووهان، بؤرة تفشي الفيروس، قد يكون أعلى بعشرة أضعاف من العدد المعلن عنه.
ووجد الباحثون، الذين أجروا دراسة في أبريل الماضي، أن 4.4٪ من عينة من 34000 شخص في ووهان أثبتت إصابتهم بالأجسام المضادة لفيروس كورونا.
ويشير تطبيق هذه النسبة على سكان المدينة البالغ عددهم 11 مليونًا إلى أن أكثر من 480 ألف شخص قد أصيبوا بالفيروس بالمدينة فقط، وهو رقم أعلى بكثير من 50354 حالة إصابة بكوفيد -19 التي أكدتها هيئة الصحة المحلية في ووهان حتى الآن.
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