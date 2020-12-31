يودع كآبة 2020| رئيس وزراء بريطانيا: ندخل العام الجديد كدولة حرة على وشك هزيمة كورونا

شكر رئيس وزراء المملكة المتحدة العلماء البريطانيين والعاملين في مجال الرعاية الصحية والجمهور على جهودهم ضد جائحة فيروس كورونا في رسالته للعام الجديد، وتعهد بأن يكون عام 2021 "لحظة رائعة" للمملكة المتحدة.

كانت هذه سنة لا مثيل لها. بعد الانتخابات العامة التي جرت في ديسمبر الماضي بأغلبية كبيرة ، دخل بوريس جونسون المرحلة النهائية من مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدعم برلماني كافٍ للضغط من أجل نوع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي يريده.

وسارت المفاوضات مباشرة ، لكن رئيس الوزراء البريطاني تمكن من إبرام اتفاق تجارة وتعاون مع الاتحاد الأوروبي عشية عيد الميلاد ، والذي أصبح قانونًا في المملكة المتحدة في الساعات الأولى من يوم الخميس.

اقرأ ايضا



لكن عام 2020 كان أيضًا العام الذي أودى فيه جائحة الفيروس التاجي بحياة أكثر من 82000 شخص في المملكة المتحدة، وأدى إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي ، وأجبر جونسون على فرض إغلاقين وطنيين وقيود أخرى مستمرة ضد غرائزه الأساسية ، بل أرسله إلى العناية المركزة. مرة أخرى في أبريل ، خلال أحلك ساعات لداونينج ستريت.