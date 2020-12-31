يودع كآبة 2020| رئيس وزراء بريطانيا: ندخل العام الجديد كدولة حرة على وشك هزيمة كورونا

شكر رئيس وزراء المملكة المتحدة العلماء البريطانيين والعاملين في مجال الرعاية الصحية والجمهور على جهودهم ضد جائحة فيروس كورونا في رسالته للعام الجديد، وتعهد بأن يكون عام 2021 "لحظة رائعة" للمملكة المتحدة.
كانت هذه سنة لا مثيل لها. بعد الانتخابات العامة التي جرت في ديسمبر الماضي بأغلبية كبيرة ، دخل بوريس جونسون المرحلة النهائية من مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدعم برلماني كافٍ للضغط من أجل نوع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي يريده.
وسارت المفاوضات مباشرة ، لكن رئيس الوزراء البريطاني تمكن من إبرام اتفاق تجارة وتعاون مع الاتحاد الأوروبي عشية عيد الميلاد ، والذي أصبح قانونًا في المملكة المتحدة في الساعات الأولى من يوم الخميس.
لكن عام 2020 كان أيضًا العام الذي أودى فيه جائحة الفيروس التاجي بحياة أكثر من 82000 شخص في المملكة المتحدة، وأدى إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي ، وأجبر جونسون على فرض إغلاقين وطنيين وقيود أخرى مستمرة ضد غرائزه الأساسية ، بل أرسله إلى العناية المركزة. مرة أخرى في أبريل ، خلال أحلك ساعات لداونينج ستريت.
وعلى الرغم من استمرار فيروس كورونا في إجهاد الخدمات الصحية الوطنية في البلاد، قال جونسون يوم الخميس إن الموافقة على اللقاح الذي طورته جامعة أكسفورد وشركة الأدوية استرازينكا، والذي يمكن إنتاجه بثمن بخس والاحتفاظ به في درجة حرارة الغرفة، "يوفر حرفيًا فرصة جديدة للحياة للناس في هذا البلد وحول العالم ".
واضاف "مع شروق الشمس غدًا في عام 2021 ، لدينا يقين من تلك اللقاحات. كان رائدًا في المملكة المتحدة التي تتمتع أيضًا بحرية القيام بالأشياء بشكل مختلف، وإذا لزم الأمر بشكل أفضل، من أصدقائنا في الاتحاد الأوروبي".
وقال جونسون: "سيكون هناك الكثير من الأشخاص الذين سيكونون سعداء جدًا فقط لتوديع كآبة عام 2020"، ولكن العام الجاري أظهر أيضًا "شجاعة وتضحية بالنفس" لموظفي مركز الصحة وجودة الحياة وعمال الرعاية المنزلية، روح التطوع "والاختراقات التي حققها علماء بريطانيون في معالجة كوفيد 19.
وأضاف جونسون أن عام 2021 سيشهد بريطانيا "حرة" في عقد صفقات تجارية في جميع أنحاء العالم، و "تعزيز" طموحها في أن تصبح قوة علمية عظمى من العلوم الحيوية إلى الذكاء الاصطناعي، ومعالجة تغير المناخ ، والتعافي من الوباء.
وقال "لدينا حريتنا في أيدينا والأمر متروك لنا لتحقيق أقصى استفادة منها". "وأعتقد أنه سيكون من الغريزة الساحقة لشعب هذا البلد أن يجتمعوا معًا كمملكة المتحدة واحدة - تعمل إنجلترا واسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية معًا للتعبير عن قيمنا في جميع أنحاء العالم."
وقبل كل شيء، خلص رئيس الوزراء إلى أن عام 2021 سيكون "العام الذي سنقوم فيه في النهاية بالأشياء اليومية التي تبدو الآن ضائعة في الماضي".
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