أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يعزي بوفاة المناضل علي عبدالله السلال

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة المناضل علي عبدالله السلالبعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق بن امين أبوراس، برقية عزاء ومواساة في وفاة المناضل اللواء علي عبدالله السلال عضو اللجنة العامة رئيس الهيئة الشوروية للمؤتمر الشعبي العام، الذي انتقل الى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء النضالي الوطني.

وأشاد أبوراس في البرقية التي بعثها الى نجل الفقيد عبدالله علي عبدالله السلال وإخوانه وكافة آل السلال بمناقب الراحل اللواء علي عبدالله السلال وتاريخه النضالي والوطني في الدفاع عن الثورة والنظام الجمهوري والثوابت الوطنية، وكان أحد أبرز القيادات التي أسهمت في ترسيخ مداميك الدولة اليمنية، حيث كان من أسرة سبتمبرية عتيدة.

وأشار رئيس المؤتمر إلى الأدوار التي لعبها الفقيد السلال في مسيرة حياته التنظيمية في إطار المؤتمر الشعبي العام وتطوير العمل التنظيمي والسياسي داخل المؤتمر في مختلف المواقع التي تبؤاها وكان آخرها عضويته في اللجنة العامة ورئاسته للهيئة الشوروية.

وقال أبوراس في البرقية: إنه بقدر الخسارة الكبيرة التي يمثلها رحيل المناضل السلال، فإن ما يعوّض عن هذا الرحيل المؤلم هو أن تاريخه سيظل ناصعاً ومحفوراً في ذاكرة التاريخ كمناضل سبتمبري، وقائداً محنكّاً ونزيهاً ومخلصاً، أدى واجباته الوطنية بكل إخلاص وتفانٍ ونكران للذات.

وعبر رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابةً عن كافة قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام عن خالص العزاء وعظيم المواساة لأسرة اللواء علي عبدالله السلال.. سائلاً الله -جلّت قدرته- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته.. وأن يسكنه الجنة.. وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون،،،