الإمارات تستقبل 2021.. بعروض مبهرة تحبس الأنفاس

استقبلت دولة الإمارات، مساء الخميس، العام الجديد 2021، بعروض الليزر والألعاب النارية في أبوظبي ودبي والعديد من المناطق في الدولة، في ظل مراعاة لتدابير الوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وفي العاصمة أبوظبي، جرى الاحتفال برأس السنة الجديدة عبر عروض مبهرة للألعاب النارية في الكورنيش وجزيرة ياس وجزيرة المارية والوثبة.

وتمكن المواطنون والمقيمون والزوار من الاحتفال باستقبال العام الجديد والاستمتاع بمشاهدة عرض الألعاب النارية في منطقة الكورنيش، من خلال بث مباشر عبر قناتي أبوظبي والإمارات، ومنصة برق الإمارات على تطبيق إنستغرام.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، فقد أتيحت متابعة عرض الألعاب النارية الحية في جزيرة ياس مباشرة من مرسى ياس.

واستضافت أبوظبي عدداً من الفعاليات والاحتفالات الأخرى في جميع أنحاء الإمارة، من ضمنها عرض مبهر للألعاب النارية يقدمه مهرجان الشيخ زايد في الوثبة على مدار 35 دقيقة، ويتوقع أن يحطم رقمين قياسين لموسوعة غينيس.

وشهد المهرجان عروضا موسيقية من أداء فرق محلية وعالمية فيما استضافت جزيرة المارية احتفالات متميزة احتفاءً برأس السنة، على غرار ما دأبت عليه شركة مبادلة سنوياً.

أنشطة متنوعة

وتألقت إمارة دبي عام 2021 بعروض الألعاب النارية والليزر استقبالا للعام الجديد، من خلال إضاءة سمائها عند الساعة الثانية عشرة مساء الخميس، عند منطقة الاحتفال الرئيسي في محيط برج خليفة الذي انطلقت منه الألعاب النارية مصحوبة بعروض الليزر، في حدث ترقبه ملايين المتابعين من داخل الدولة وخارجها.

وأقيمت عدة عروض في أماكن مختلفة في المدينة مما أتاح المجال أمام الجمهور لمشاهدة الألعاب النارية أينما كانوا. فأتيحت مشاهدةالعروض في 23 موقعا موزعا على مختلف أنحاء دبي.

وتنوعت الحفلات الموسيقية الحية التي تشهدها دبي، من بينها حفل للمغنية الروسية لوليتا ميليافسكايا في برج العرب، فضلا عن حفلات أخرى لأشهر عازفي الآلات الموسيقية الكهربائية ومنسقي الأغاني حول العالم من بينهم الفنانان Adriatique وSolardo من مانشستر، اللذان قدما حفلا مميزا في حديقة سوهو.

واستضعاف فندق أتلانتس النخلة فرقة KISS الشهيرة التي أطلقت أغنيتها الجديدة التي ستودع فيها العام 2020، في حين قدم منسق الموسيقى سعيد مراد، رائد الموسيقى الإلكترونية العربية المعروف عالميا، أجمل مقطوعاته في دبي أوبرا، في أمسية شملت عروضا لكل من دي جي سيف أند ساوند، وفرقة نوفو سول باند مع كاري غيبسون.

واستقبل الفنان الشهير ناصيف زيتون مع جمهوره العام الجديد في الحفل الذي أقيم في مركز دبي التجاري العالمي، ليطرب الجمهور بأغانيه على أوتار العود ونغمات البيانو، بينما انضم وائل كفوري إلى الفنان السوري محمد خيري في الحفل الذي أقيم في فستيفال أرينا في "دبي فستيفال سيتي".

وقدم الملحن ومنسق الموسيقى البريطاني العالمي جويل كوري مجموعة من الأغاني الجديدة المخصصة لاستقبال العام الجديد في "زيرو غرافيتي".