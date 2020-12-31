ماكرون : الأشهر الأولى من العام الجديد ستكون صعبة

جدة - نرمين السيد - وشدد ماكرون على أنه "لن يتساهل مع أى تباطؤ غير مبرر فى التطعيم" ضد فيروس كورونا فى البلاد.

وبخصوص "بريكست"، أكد ماكرون أن بريطانيا ستظل حليفا موثوقا لفرنسا بعد أن تنهى "طلاقها" مع الاتحاد الأوروبى، وقال: "المملكة المتحدة لا تزال جارتنا، وصديقنا وحليفنا".

وستخرج بريطانيا من فضاء الاتحاد الأوروبى مع حلول الساعة 23.00 بتوقيت جرينتش بعد علاقة عاصفة مع بروكسل استمرت 48 عاما.