السيادة السودانى : أعدنا انتشار قواتنا داخل أراضينا ولم نعتد على إثيوبيا

وقال البرهان فى خطاب، فى الذكرى الـ65 لاستقلال السودان: إن ما يحدث فى المنطقة الشرقية المتاخمة لحدودنا مع إثيوبيا هو إعادة انفتاح وانتشار للقوات المسلحة السودانية داخل أراضيها، ولم ولن تتعدى الحدود الدولية أو تعتدى على إثيوبيا.
وتابع: ظللنا نحرص وما زلنا على معالجة موضوع التعديات من قبل المزارعين الإثيوبيين والداعمين لهم على الأراضى السودانية عبر الحوار.
وحسب بيان للقوات المسلحة السودانية، مؤخرا، فإن قوات ومليشيات إثيوبية نصبت كمينا لقوات سودانية أثناء تقدمها واسترجاع أراضى سودانية يستغلها مزارعون إثيوبيون طيلة 26 عاما الماضية، ما أسفر الحادث عن مقتل وجرح عدد من العسكريين السودانيين.
وحسب مصادر حكومية بولاية القضارف السودانية استطاع الجيش السيطرة على جميع المناطق التى كانت تقيم فيها المليشيات الإثيوبية معسكرات لحماية المزارعين التابعين لها.
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