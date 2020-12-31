البنتاجون الأمريكى يعلن التوصل لاكتشاف مهم قد يمنع عدوى كورونا

جدة - نرمين السيد - حدد علماء عسكريون أمريكيون جسما مضادا فائق الصغر -جسم نانوى- ينتجه حيوان اللاما، يبدو أنه يعمل بشكل جيد فى شكل سائل أو رذاذ، يمكنه المساعدة فى الحماية من فيروس كورونا المستجد، حسبما نقلت وكالة أنباء "سبوتنيك".





وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية فى بيان صحفى، اليوم الخميس: "وجد الباحثون أن واحدا على الأقل من هذه الأجسام النانوية، يُدعى (NIH-CoVnb-112)، قد يكون فعالا للغاية فى منع العدوى أو اكتشاف جزيئات الفيروس عن طريق احتواء بروتينات الفيروس".

يعطل الجسم النانوى الفيروس عن طريق تغطية أجزاء على سطح الفيروس، مما يعطل قدرة العامل الممرض به على إصابة المريض، وفقا للباحثين فى جامعة الخدمات الموحدة للعلوم الصحية المذكورة فى البيان.

وأضاف البيان أن الأجسام النانوية هى نوع من الأجسام المضادة يبلغ وزنها حوالى عُشر وزن معظم الأجسام المضادة البشرية، وتنتج بشكل طبيعى فى أجهزة المناعة للجمال وحيوانى الألبكة واللاما.

تم تطعيم اللاما 5 مرات فى 28 يوما بنسخة معالجة من البروتين الخاص للفيروس لإنتاج الجسم النانوى.

الأجسام النانوية أكثر استقرارا وأقل تكلفة فى الإنتاج وأسهل فى الهندسة من الأجسام المضادة البشرية النموذجية.