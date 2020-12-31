شاهد .. كيف احتفلت ووهان الصينية مهد كورونا بنهاية 2020

جدة - نرمين السيد - اصطف آلاف الصينيين فى الميدان الرئيسى بمدينة ووهان، مهد فيروس كورونا المستجد الذى روع العالم، من أجل توديع عام ثقيل والترحيب بعام 2021، الذى تتعلق عليه الآمال بأن يكون أفضل من سابقه، حسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز".





وتجمع الآلاف فى المعالم الشهيرة فى جميع أنحاء وسط المدينة للعد التنازلى حتى عام 2021، لكن ليس بحجم الحشود المعتادة فى هذه المناسبة، إذ قال البعض إنهم يتوخون الحذر، لكنهم ليسوا قلقين بشكل خاص.

وقال وانج شيومى الذى يبلغ 23 عاما، وهو مدرس من ووهان، إن "السلامة هى الأولوية".

وينظر العديد من الصينيين إلى عام 2020 بمثابة عام الجحيم، حيث راح الآلاف من المواطنين ضحايا الفيروس الذى ظهر قرب سوق للحيوانات الحية فى ووهان الواقعة فى وسط الصين، وانتشر إلى باقى أصقاع الأرض.

وكانت ووهان التى يصل عدد سكانها إلى 11 مليون نسمة، قد شهدت أول حجر صحى بالكامل على مدينة فى العالم، لمدة 76 يوما اعتبارا من 23 يناير 2020.

ورجحت دراسة للمركز الصينى للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن يكون عدد الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد فى ووهان؛ مهد هذه الجائحة، أكبر بعشر مرات من الحصيلة الرسمية الصينية المعلنة حتى الآن.

وأظهرت فحوصات للمستضدات أجريت فى أبريل بعد ذروة الوباء، أن 4,43 فى المئة من سكان المدينة لديهم أجسام مضادة للفيروس.

ويشكل هذا الرقم نسبة إلى عدد سكان المدينة، نحو 480 ألف إصابة أى أكثر بعشر مرات تقريبا من خمسين ألف إصابة التى أعلنتها السلطات حتى الآن.

وووهان هى أكثر مدن الصين تضررا بالفيروس الذى أسفر عن وفاة 4.634 شخصا فى البلاد، وفق حصيلة رسمية من بينهم نحو أربعة آلاف فى ووهان.