قبل إتمام المصالحة.. رسالة مهمة من رئيس الوزراء القطري السابق لقادة الخليج

غرد رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم عبر صفحته علي موقع التدوينات القصيرة تويتر بمناسبة العام الجديد 2021.

وقال بن جاسم: "‏سنة انتهت وسنة قادمه بإذن الله، ماهي الدروس الي استخلصناها من السنة المنتهية وماذا نتمنى للسنه القادمة؟ وعندما فكرت ماذا سأكتب عن السنة المنتهية فقد قررت لعدة أسباب، ألا أعيد ما كتبت سابقا غير أن العام المنصرم كان سنة مريرة على البشرية بكل المقاييس.

وأضاف بن جاسم في تغريدته: ‏سواء بسبب الجائحة التي عطلت العالم أو بسبب الاندفاع غير المحسوب من جانب بعض القادة الحالمين الواهمين الذين قادوا شعوبهم للهاوية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وعند الحديث عمن كان في عين العاصفة أولا، واكتوى بنار المحنة، فلا شك أن خليجنا كان أكبر المتضررين.

وتابع: ‏وإنني أتمنى أن تكون السنة القادمة سنة خير وسلام، وأن تكون هناك بشرى حقيقية وعن قناعة صادقة، كي تلتئم اللحمة الخليجية لتضميد الجراح بدلا من زيادتها، وكي نأخذ العبر اللازمة مما حصل، وتعويض ما فات من الوقت والمال والجهد الذي ضيعناه في شيء لا يخدمنا ولا يخدم الحالمين الواهمين.

واستطرد: ‏فهناك مصلحة لأهل الخليج، يجب أن يحافظ عليها القادة المؤتمنون ويبنوا على أساس ما بناه الرعيل الأول، وأن يكون الصدق والمصلحة الخليجية في مقدمة أولوياتهم، هذا ما نريد منهم، يجب أن نعمل على أن نتعايش بكل الود والمسؤولية.

وواصل تغريدته قائلا : ‏وأن نتجنب الشطحات التي يدفع تكاليفها المواطن الخليجي في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاعلامية والاجتماعية.

واختتم قائلا : ‏فعلى الصعيد السياسي يجب أن تكون هناك مراجعة للأخطاء التي تسببت في جروح عميقة في مجلس التعاون وما حوله، حتى نتدارك في السنة القادمة هذه الأخطاء التي أدت بنا إلى ما نحن عليه من اهتزاز للثقة على كل المستويات.